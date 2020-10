Le FOTO della Rievocazione storica “ROMANS LANGOBARODUM” a Romans d’ISonzo (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’Associazione storica “Invicti Lupi” con il patrocinio e il contributo del Comune di Romans d’Isonzo, della Regione Friuli Venezia Giulia, delConsiglio Regionale FVG, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dell’Ente Turismo FVG, dell’UTI Collio-Alto Isonzo, della BCC diStaranzano e Villesse, del gruppo di ricerca I Scussons, dell’associazione Liberatorio d’arte Fulvio Zonch, del Civico Museo Nazionale di Romans,della UISP regionale, della Società Filologica Friulana, della Società Friulana di Archeologia, di Italia Medievale, del Centro Servizi VolontariatoFVG, della rete di gruppi storici Langobardia Maior e delle Ecofeste FVG, è orgogliosa ... Leggi su udine20 (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’Associazione“Invicti Lupi” con il patrocinio e il contributo del Comune did’Isonzo,Regione Friuli Venezia Giulia, delConsiglio Regionale FVG,Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dell’Ente Turismo FVG, dell’UTI Collio-Alto Isonzo,BCC diStaranzano e Villesse, del gruppo di ricerca I Scussons, dell’associazione Liberatorio d’arte Fulvio Zonch, del Civico Museo Nazionale diUISP regionale,Società Filologica Friulana,Società Friulana di Archeologia, di Italia Medievale, del Centro Servizi VolontariatoFVG,rete di gruppi storici Langobardia Maior e delle Ecofeste FVG, è orgogliosa ...

pietroraffa : Ieri pomeriggio il premier Giuseppe #Conte ha cambiato foto profilo, dopo due anni e mezzo. Stasera… - Agenzia_Ansa : Un neonato strappa la mascherina al medico, è la foto della speranza. Per qualcuno è gia' l'immagine simbolo del 20… - Agenzia_Ansa : Neonato strappa la mascherina al medico, è la foto della speranza #ANSA - Massimi8900 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi La manovra di Conte ha un buco di 17 miliardi. • La censura vieta la foto della testa… - MarcoRonchi126 : @teoxandra Significa discriminare un genere. E in quella foto non c'è nessuna discriminazione. Forse a te dà fastid… -