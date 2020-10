Le confessioni di Tiziano Ferro? Politici e prelati prendano esempio da lui

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 ottobre 2020), il noto cantautore, ha dichiarato «Io ero un alcolista». Al di là delle, ancorché dolorose, di un personaggio dello spettacolo, mi piacerebbe leggere su un giornale, da parte di un Deputato o di un ex Ministro: «In effetti, ho rubato questi soldi per questo o per quest'altro». Come stanno andando le cose in Vaticano? Anche qualche Cardinale potrebbe rivelarci qualcosa. Così la Signora Cecilia Marogna, chiamata la «Dama Nera del Vaticano». Viviamo nei misteri e ogni tanto facciamo finta di saperne di più. Ma è vero solo in parte.