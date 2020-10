Lazio, Immobile: “Non ascolto critiche. Borussia? Sarà dura” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Non ho parlato con i miei vecchi compagni al Borussia, ma sono molto felice di rivederli. Sarà una partita molto difficile, ma è bello esordire in una competizione che abbiamo fortemente voluto contro una squadra che ci darà filo da torcere”. Così Ciro Immobile, bomber della Lazio, esordisce in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Borussia Dortmund, in programma domani sera alle 21. “Haaland? Ho iniziato a seguirlo e credo che possa diventare uno degli attaccanti più forti del futuro. Ha continuità e l’anno scorso ha fatto una stagione pazzesca e quest’anno è ripartito nello stesso modo – ha proseguito l’attaccante biancoceleste – La compattezza, la voglia di fare gol e il nostro spirito di squadra ci hanno ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Non ho parlato con i miei vecchi compagni al, ma sono molto felice di rivederli. Sarà una partita molto difficile, ma è bello esordire in una competizione che abbiamo fortemente voluto contro una squadra che ci darà filo da torcere”. Così Ciro, bomber della, esordisce in conferenza stampa alla vigilia della gara contro ilDortmund, in programma domani sera alle 21. “Haaland? Ho iniziato a seguirlo e credo che possa diventare uno degli attaccanti più forti del futuro. Ha continuità e l’anno scorso ha fatto una stagione pazzesca e quest’anno è ripartito nello stesso modo – ha proseguito l’attaccante biancoceleste – La compattezza, la voglia di fare gol e il nostro spirito di squadra ci hanno ...

sportface2016 : #Lazio, #Immobile: 'Siamo emozionati per l'esordio in #Champions. #Haaland? Diventerà uno degli attaccanti più fort… - _SiGonfiaLaRete : #Lazio, #Immobile: 'Le cose non vanno come vogliamo ma la squadra ha responsabilità per questa maglia'… - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #LazioBVB | #Immobile presenta la sfida di #UCL: '#Muriqi giocatore intelligente, #Haaland è nel posto giusto per crescere'… - DiMarzio : #LazioBVB | #Immobile presenta la sfida di #UCL: '#Muriqi giocatore intelligente, #Haaland è nel posto giusto per c… - lazio24h : Lazio, Inzaghi e Immobile presentano il Borussia: 'Domani dobbiamo dare il massimo' -