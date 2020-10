Lazio-Borussia Dortmund | Champions League | orario | programma | tv | probabili formazioni | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Apre i battenti la2020/2021. Il 20 ed il 21 ottobre partirà finalmente la corsa alla coppa dalle grandi orecchie, con solo una delle trentadue squadre che potrà alzare il prestigioso trofeo allo stadio Ataturk di Istanbul. A quasi tredici anni dall’ultima volta, ladi Simone Inzaghi torna a disputare la massima competizione europea; sul suo cammino si presenta il temibile. Acerbi e compagni non vengono da un grande momento, dopo il ko contro la Sampdoria per 3-0, e affronteranno una squadra giovane e zeppa di talento. Spiccano sicuramente i nomi di Erling Haaland e Jadon Sancho, a dispetto della loro età già due dei nomi più in vista del calcio internazionale. Una sfida complicata per i biancocelesti, che vorranno ...