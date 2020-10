Lautaro Martinez: “Messi il migliore al Mondo. Champions? Vogliamo far bene” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Intervistato da Uefa.com, Lautaro Martinez, attaccante argentino dell‘Inter, ha parlato dell’imminente inizio della stagione europea con la Champions League. Parole anche su Messi e Javier Zanetti. Queste le sue parole: “La Champions è una competizione strepitosa, la più importante al Mondo come club. La finale dell’Inter del 2010? Ricordo di aver visto la partita a casa in Argentina con la mia famiglia. È stata molto significativa perché c’erano tanti argentini in quella squadra e perché è stata una vittoria molto importante per il club. Finale decisa dai due gol di Diego Milito. Diego nel nostro paese è una persona e un calciatore molto importante. Poi io ho potuto anche giocare con lui al Racing Club e mi sono molto ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 ottobre 2020) Intervistato da Uefa.com,, attaccante argentino dell‘Inter, ha parlato dell’imminente inizio della stagione europea con laLeague. Parole anche su Messi e Javier Zanetti. Queste le sue parole: “Laè una competizione strepitosa, la più importante alcome club. La finale dell’Inter del 2010? Ricordo di aver visto la partita a casa in Argentina con la mia famiglia. È stata molto significativa perché c’erano tanti argentini in quella squadra e perché è stata una vittoria molto importante per il club. Finale decisa dai due gol di Diego Milito. Diego nel nostro paese è una persona e un calciatore molto importante. Poi io ho potuto anche giocare con lui al Racing Club e mi sono molto ...

