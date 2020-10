L’assassino di Lecce pensava da tempo di uccidere | le ultime

Leggi su chenews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Emergono nuovi tratti e nuovi interessanti indizi circa la volontà del ragazzo di compiere l’assurdo delitto, già da, programmato e studiato nei minimi dettagli. La vicenda è ormai nota a tutti, l’assassinio insensato di Daniele ed Eleonora, la coppia di fidanzati di, per mano di Antonio De Marco, ex loro coinquilino, studente di scienze infermieristiche, per chissà quale motivo, su questo non si sa ancora molto, fortemente in collera con i due, al punto da raggiungerli in casa propria ed ammazzarli senza alcuna pietà. Violenza estrema ed ingiustificato accanimento hanno infatti caratterizzato il crimine. Gli inquirenti continuano ad indagare sulla figura di De Marco, all’apparenza tranquillo studente universitario, dal carattere docile ed introverso. Hanno fatto molto ...