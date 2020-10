L' arma segreta di Trump | altro che gelo | per la rielezione scende in campo Melania

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Donaldha l'per il rush finale verso le presidenziali Usa.infatti inpersonalmente per la prima volta nella campagna per ladel marito alla Casa Bianca. Domani, secondo la Casa Bianca, sarà a fianco del presidente in un suo comizio a Erie, in Pennsylvania, uno degli stati in bilico. Finora la first lady era rimasta assente dalle apparizioni elettorali, a differenza degli altri membri della famiglia, in parte per la pandemia.era intervenuta alla convention repubblicana ma questa è la sua prima partecipazione ad un comizio in oltre un anno. E' questo anche un modo per smentire le voci che danno i due coniugi ai ferri corti. In passato si era detto ...