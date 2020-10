L’allarme dello scienziato | «Tutti concentrati sul Covid ma così lasciamo morire tanti malati di cancro»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ di ieri la notizia di una donna di 31 anni che in Inghilterra è morta di tumore per non aver potuto fare la chemioterapia. Si chiamava Kelly Smith, aveva 31 anni ed era di Macclesfield: lavorava come estetista e aveva un figlio di 6 anni, da 3 anni si sottoponeva a cicli di chemioterapia, ma con ille è stata negata la terapia per tre mesi. Una vicenda che accende la luce su un problema che inizia a farsi stringente anche in Italia: l’impossibilità di curare, e bene, anche per gravi casi di tumore, in un periodo di sovraffollamento delle strutture ospedaliere e degli strumenti diagnostici, monopolizzati dall’emergenza. L’allarme del professor Mantovani: “Ilpenalizza gli altri” L’ immunologo Alberto ...