L’algoritmo | oracolo moderno | e i suoi inganni

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La decisione di Facebook e Twitter di limitare la diffusione di una notizia del New York Post che attaccava il figlio del candidato alla presidenza degli Stati Uniti Joe Biden – e quindi Biden stesso – è pregna di profonde implicazioni politiche, sociali, etiche e persino filosofiche. Tra queste ce n’è una forse meno appariscente ma dai risvolti non meno significativi: il definitivo ridimensionamento del potere dell’algoritmo.Due delle più grandi aziende digitali al mondo, padroni di tecnologie più che all’avanguardia e di moli di dati impareggiabili, hanno preso una decisione cruciale per le loro imprese - e forse anche per il nostro futuro - in una stanza con alcuni esseri umani seduti a un tavolo. E hanno deciso e messo definitivamente in chiaro che no, non è possibile lasciare a un algoritmo la decisione su ...