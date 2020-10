L'album del giorno: Pink Floyd, Wish You Were Here (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non era nato sotto i migliori auspici Wish you Were Here, il nono album dei Pink Floyd. "Fu un periodo molto difficile per noi –ha sottolineato David Gilmour- Tutti i nostri sogni d'infanzia si erano realizzati e avevamo pubblicato il disco che più aveva venduto al mondo. Le ragazze e i soldi non ci mancavano, e tutto quel genere di cose... fu difficile trovare gli stimoli per andare avanti, fu un periodo di grande confusione". Invece anche in Wish you Were Here, dopo il trionfo inaspettato di The dark side of the moon, il miracolo si è ripetuto, con 44 minuti e 19 secondi di musica di abbacinante bellezza. I temi dell'assenza, dell'innocenza e della purezza ormai perdute, la critica nei confronti dell'industria ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non era nato sotto i migliori auspiciyou, il nonodei. "Fu un periodo molto difficile per noi –ha sottolineato David Gilmour- Tutti i nostri sogni d'infanzia si erano realizzati e avevamo pubblicato il disco che più aveva venduto al mondo. Le ragazze e i soldi non ci mancavano, e tutto quel genere di cose... fu difficile trovare gli stimoli per andare avanti, fu un periodo di grande confusione". Invece anche inyou, dopo il trionfo inaspettato di The dark side of the moon, il miracolo si è ripetuto, con 44 minuti e 19 secondi di musica di abbacinante bellezza. I temi dell'assenza, dell'innocenza e della purezza ormai perdute, la critica nei confronti dell'industria ...

Negramaro : #Contatto, il primo singolo del nostro nuovo album. Lo potete presalvare e preordinare su tutti gli store. - jwwfuture : Più tardi ascolterò anche il resto dell’album, ma sono davvero preso bene da questo comeback. Adoro l’intera vibe d… - byulchangkyungi : album stupendo, le loro voci sempre pazzesche, ma quel despacito nelle iconic lines del kpop di diritto, light a fl… - svteuphoria : SEMICOLON ALBUM DELL’ANNO, DEL DECENNIO, DEL SECOLO E DI TUTTA LA STORIA #SEVENTEEN #Semicolon #??? #???? @pledis_17 - nytozaki : le loona non avevano alcun motivo per far uscire un album del genere, nessuno -

Ultime Notizie dalla rete : album del I 5 album hard rock più sottovalutati della storia R3M Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio festeggiano la Comunione del figlio Andrea (Foto)

Nessuna foto insieme per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, quelle di certo le avranno scattate per l’album dei ricordi ma non per i social. La comunione di Andrea D’Alessio festeggiata a casa del ...

Miley Cyrus: i video di MTV Unplugged, da Britney Spears ai Cranberries

Miley Cyrus, a quanto pare, si sta preparando per pubblicare il suo nuovo album. Midnight Sky dovrebbe infatti essere il primo singolo estratto dal tanto chiacchierato She is Miley Cyrus, in uscita a ...

Nessuna foto insieme per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, quelle di certo le avranno scattate per l’album dei ricordi ma non per i social. La comunione di Andrea D’Alessio festeggiata a casa del ...Miley Cyrus, a quanto pare, si sta preparando per pubblicare il suo nuovo album. Midnight Sky dovrebbe infatti essere il primo singolo estratto dal tanto chiacchierato She is Miley Cyrus, in uscita a ...