La vita in diretta | Alberto Matano senza parole | “Mi si gela il sangue”

(Di lunedì 19 ottobre 2020), a “Lain” era visibilmente scosso dopo la visione in studio del servizio sulla nuova ondata di Coronavirus e l’impennata di casi. Nella puntata di oggi 19 ottobre 2020 de Lain, il conduttore, anche in seguito alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ieri sera, manda in onda … L'articolo Lain: “Mi siil sangue” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BacciGloria : RT @MauriNewWorld: @BacciGloria @eretico_l @SmitArianna @Athena03038150 @enkidC @marcomerlino19 @celestinoceles7 @lisargadata Creare dei cl… - candemet8992 : Anche oggi prima della diretta ci regala il suo show Tommy sei vita #GFVIP - EcoForumLegamb : Il 21 Ottobre all'#EcoForum ci sarà anche Giancarlo Morandi di @Cobat, consorzio che gestisce oltre 150 mila tonnel… - celestinoceles7 : RT @MauriNewWorld: @BacciGloria @eretico_l @SmitArianna @Athena03038150 @enkidC @marcomerlino19 @celestinoceles7 @lisargadata Creare dei cl… - GiusCandela : 7) CONCORSO RAI, GLI ESCLUSI 'ECCELLENTI': DA LAURA TECCE A GIOVANNI TIZIAN AL FIGLIO DI ENRICO MONTESANO 8) SERENA… -

Ultime Notizie dalla rete : vita diretta

Alberto Matano, a “La vita in diretta” era visibilmente scosso dopo la visione in studio del servizio sulla nuova ondata di Coronavirus e l’impennata di casi. Nella puntata di oggi 19 ottobre 2020 de ...News: il primo canale all news italiano. Scopri le ultime notizie in tempo reale. News e aggiornamenti su politica, cronaca, esteri, economia, sport e attualità.