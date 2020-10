La strategia di Conte: chiedere a Fedez le stories per far indossare le mascherine agli italiani (Di lunedì 19 ottobre 2020) Informalmente è come se si fosse dato peso istituzionale (quasi un ‘ministero di Instagram’) ai Ferragnez. Nelle stories di Instagram si racconta di Fedez chiamato da Conte per lanciare messaggi che possano sensibilizzare gli italiani a indossare la mascherina. È la lotta a tutto campo del governo contro il coronavirus e la pandemia che sta avanzando in Italia. Stando a quanto dichiarato dallo stesso Fedez, la coppia è stata messa in contatto con la presidenza del Consiglio che ha chiesto – vista la loro influenza sui social network e specialmente verso le nuove generazioni – di mandare dei messaggi che potessero incoraggiare i ragazzi a indossare sempre la mascherina. LEGGI ANCHE > Nel testo del dpcm sparisce il ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Informalmente è come se si fosse dato peso istituzionale (quasi un ‘ministero di Instagram’) ai Ferragnez. Nelledi Instagram si racconta dichiamato daper lanciare messaggi che possano sensibilizzare glila mascherina. È la lotta a tutto campo del governo contro il coronavirus e la pandemia che sta avanzando in Italia. Stando a quanto dichiarato dallo stesso, la coppia è stata messa in contatto con la presidenza del Consiglio che ha chiesto – vista la loro influenza sui social network e specialmente verso le nuove generazioni – di mandare dei messaggi che potessero incoraggiare i ragazzi asempre la mascherina. LEGGI ANCHE > Nel testo del dpcm sparisce il ...

dellorco85 : Sei uno dei pochi giornalisti che si è accreditato, puoi chiedere quello che vuoi a #Conte sulla sanità o sull'econ… - Antonio_Tajani : Questo governo ha dimostrato di non avere una strategia per affrontare la crisi economica e sanitaria. E sul Mes, C… - riotta : Il governo Conte è sempre, sia quando sbaglia che quando azzecca, a traino dei problemi mai proattivo. Non ha mai,… - liscidini : RT @dellorco85: Sei uno dei pochi giornalisti che si è accreditato, puoi chiedere quello che vuoi a #Conte sulla sanità o sull'economia o s… - ASec28 : @DanieleDann1 Le decisioni vanno prese, non scaricate a valle come ha fatto Conte. tra qualche settimana ne ri-parl… -