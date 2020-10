La sottosegretaria Zampa: 'Andremo in crisi con 600mila contagi, misure per evitarlo' (Di lunedì 19 ottobre 2020) "Siamo molto distanti da marzo, tra l'altro per un'età media diversa dei soggetti positivi. Sarà crisi quando si arriverà a 600mila contagi, e le misure messe in campo servono proprio ad evitare di ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 ottobre 2020) "Siamo molto distanti da marzo, tra l'altro per un'età media diversa dei soggetti positivi. Saràquando si arriverà a, e lemesse in campo servono proprio ad evitare di ...

Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenendo a Omnibus su 'La7', tornando alle proiezioni su cui lavorano gli esperti del governo.

Zampa (Ministero Salute): “Due terzi dei nuovi contagiati sono asintomatici” ed è una buona notizia

La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha detto che due terzi dei nuovi contagiati da coronavirus sono asintomatici.

