La rivincita di Morales | il nuovo presidente della Bolivia è il suo delfino Arce

cdghietta : RT @globalistIT: - PaoloMarani3 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Anita33500135 : RT @kulturjam: Elezioni Bolivia, trionfo del Mas: il socialista Arce nuovo presidente, La presidente golpista Añez ha già riconosciuto la s… - AlexSabetti : RT @kulturjam: Elezioni Bolivia, trionfo del Mas: il socialista Arce nuovo presidente, La presidente golpista Añez ha già riconosciuto la s… -

Ultime Notizie dalla rete : rivincita Morales

Globalist.it

Dopo la decisione della presidente ad interim Jeanine Añez di non presentarsi per non intralciare i partiti contrari al ritorno del MAS ((Movimiento al Socialismo) dell’ex presidente Evo ...Dopo la decisione della presidente ad interim Jeanine Añez di non presentarsi alle elezioni per non intralciare i partiti contrari al ritorno del Mas (Movimiento al Socialismo) dell’ex presidente Evo ...