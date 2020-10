La richiesta della Lombardia al governo: coprifuoco da giovedì dalle 23 alle 5 (Di lunedì 19 ottobre 2020) La richiesta della Regione: stop di tutte le attività e gli spostamenti a eccezione di casi eccezionali in tutta la Lombardia a partire da giovedì 22 ottobre Leggi su corriere (Di lunedì 19 ottobre 2020) LaRegione: stop di tutte le attività e gli spostamenti a eccezione di casi eccezionali in tutta laa partire da giovedì 22 ottobre

carlaruocco1 : #Palermo, l'imprenditore registra la richiesta dell'esattore del pizzo. E gli fa vedere la foto di #Falcone e… - pdnetwork : 'Una libertà rivendicata o anche soltanto praticata in maniera esclusiva non sarebbe tale, sarebbe una richiesta di… - fanpage : ??ULTIM'ORA, 'Stop a tutti gli spostamenti dalle 23 alle 5', quindi #coprifuoco. La richiesta della Regione Lombardia - Virus1979C : Stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi 'eccezionali' (motivi di salute, lavoro e com… - Emanuelamodene1 : RT @Letargo6: Ruby ter, rinviato il processo per motivi salute di Berlusconi. Il tribunale di Milano ha accolto la richiesta della difesa… -

Ultime Notizie dalla rete : richiesta della La richiesta della Lombardia al governo: “Fermare tutto dalle 23 alle 5” La Stampa Dpcm, sindaci furiosi: il giallo della bozza cambiata nella notte

Il premier Giuseppe Conte, intervenuto in conferenza stampa nella serata del 18 ottobre, ha illustrato agli italiani le misure anti Covid del prossimo Dpcm.

Tenta truffa ad anziana, denunciato

Questi avrebbe chiamato per avvisare di un incidente stradale di cui sarebbe stato responsabile il figlio della donna, in quel momento portato in caserma. Per evitare l'arresto sarebbero serviti subit ...

Il premier Giuseppe Conte, intervenuto in conferenza stampa nella serata del 18 ottobre, ha illustrato agli italiani le misure anti Covid del prossimo Dpcm.Questi avrebbe chiamato per avvisare di un incidente stradale di cui sarebbe stato responsabile il figlio della donna, in quel momento portato in caserma. Per evitare l'arresto sarebbero serviti subit ...