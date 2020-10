La regola delle 6 persone, massimo, al tavolo del ristorante (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dpcm: cos'è questa storia delle feste private e delle sei persone a cena 13 ottobre 2020 Il nuovo Dpcm con le misure dell'ulteriore stretta del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus è in ... Leggi su today (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dpcm: cos'è questa storiafeste private eseia cena 13 ottobre 2020 Il nuovo Dpcm con le misure dell'ulteriore stretta del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus è in ...

DarioNardella : So che la situazione è difficile ma lasciare sulle spalle di noi sindaci la scelta delle zone dove imporre e contro… - pilatesroma : NON ABBIATE DUBBI : IL PILATES E' PERMESSO !!! Siamo una delle poche attività SICURE perché da SEMPRE manteniamo u… - sportli26181512 : Pedro 'il silenzioso': l'uomo delle finali si è preso la Roma con la 'regola Ibrahimovic': E' arrivato in silenzio… - cmdotcom : #Pedro 'il silenzioso': l'uomo delle finali si è preso la #Roma con la 'regola #Ibrahimovic' - kiingg____ : Il fuorigioco è una delle poche cose sensate col Var, perché esclude ogni tipo di interpretazione dell'arbitro, e i… -