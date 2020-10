La Rassegna Stampa di lunedì 19 ottobre 2020 dei principali quotidiani sportivi italiani

firenzeviola_it : COR. SPORT, Questa è una Viola che non sa crescere - sscalcionapoli1 : Rassegna stampa, ecco le prime pagine di oggi - tuttonapoli : 'Lo riprendo e sarà titolare': la promessa di Gattuso per bloccare la cessione di Lozano - ananassobasso : RT @Confedilizia_: Rassegna Stampa Confedilizia #19ottobre - areanapoliit : Osimhen è il protagonista della 'rivoluzione' partenopea. Bellissimo gesto con Gattuso -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna Stampa

Il presidente conte durante la conferenza stampa con la quale annunciava le nuove misure ha negato la possibilità di altri lockdonw ed ha affermato che «Il Dpcm incide su alcune attività e dobbiamo ...Ryanair, la compagnia numero uno in Italia, ha annunciato il 14 ottobre i voli che collegheranno Sicilia e Umbria nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno ...