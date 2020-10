La rabbia dei sindaci sul Dpcm: «Scarica su di noi la responsabilità di chiudere la movida». Ma il testo finale cambia – Video (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nell’ultima versione del Dpcm del 18 ottobre pubblicata sul sito del Governo, il ruolo dei sindaci sulla gestione della movida e il rispetto delle regole anti-contagio da Coronavirus è diventato più generico. Almeno rispetto a quanto lo stesso premier Giuseppe Conte ha detto in conferenza stampa ieri, quando ha chiaramente detto che: «i sindaci potranno disporre la chiusura dopo le 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti». Tanto è bastato per infiammare lo scontro tra governo e l’Anci, a cominciare dal suo presidente, il sindaco di Bari Antonio Decaro, che ha accusato il governo di Scaricare la responsabilità della gestione sui Comuni. Decaro si chiede «saranno le forze dell’ordine a controllare le aree pubbliche in cui ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nell’ultima versione deldel 18 ottobre pubblicata sul sito del Governo, il ruolo deisulla gestione dellae il rispetto delle regole anti-contagio da Coronavirus è diventato più generico. Almeno rispetto a quanto lo stesso premier Giuseppe Conte ha detto in conferenza stampa ieri, quando ha chiaramente detto che: «ipotranno disporre la chiusura dopo le 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti». Tanto è bastato per infiammare lo scontro tra governo e l’Anci, a cominciare dal suo presidente, il sindaco di Bari Antonio Decaro, che ha accusato il governo dire la responsabilità della gestione sui Comuni. Decaro si chiede «saranno le forze dell’ordine a controllare le aree pubbliche in cui ...

