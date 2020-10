“La polizia ha ucciso mia figlia | ora noi afroamericani dobbiamo tutti votare Biden | anche per lei”

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Doveteandare a, perché lei non può più farlo”. La madre di Breonna Taylor, l’afro-americana uccisa dallaa Louisville e divenuta simbolo delle proteste del movimento Black Live Matters, fa un discorso che riassumibile in questa unica frase, dopo essere arrivata dal Kentucky per parlare alla folla radunata davanti al Trump International Hotel a New York. Niente lacrime e un sorriso largo come una prateria. A tenerle la mano c’è il padre di Jacob Blake, afroamericano paralizzato da otto colpi alla schiena sparati dalladi Kenosha nel Wisconsin: indossa un basco alla Black Panter e una felpa con un indiano Sioux. Tuona alla folla di bussare ad ogni porta, “every damn door” e trascinare ogni afroamericano al voto. In un video ...