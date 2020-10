La piega perfetta? «Imperfetta» e personalizzata (Di lunedì 19 ottobre 2020) La piega perfetta è quella imperfetta. A dirlo è un guru dell’hairstyle come Guido Palau che ha curato molti dei look presentati durante le ultime Fashion Week in collaborazione con ghd. La bellezza è sempre più reale, così come la texture dei capelli che con tool e prodotti è lavorata ad arte per sembrare il più naturale possibile, ma nella sua versione deluxe. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 ottobre 2020) La piega perfetta è quella imperfetta. A dirlo è un guru dell’hairstyle come Guido Palau che ha curato molti dei look presentati durante le ultime Fashion Week in collaborazione con ghd. La bellezza è sempre più reale, così come la texture dei capelli che con tool e prodotti è lavorata ad arte per sembrare il più naturale possibile, ma nella sua versione deluxe.

