La muffa nella marmellata fa male? La risposta della medicina

Sulla muffa nella marmellata c'è una diatriba piuttosto accesa. Il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti consiglia di gettare la marmellata con la muffa perché vi si potrebbero produrre le micotossine. Alcuni studiosi sostengono, invece, che il semplice raschiamento della muffa è sicuro. A loro dire, infatti, a proteggere la marmellata sottostante penserebbe la presenza dello zucchero, legato all'acqua. In realtà secondo altri studiosi il gesto di eliminare la muffa dalla marmellata, per poi consumare il resto, è molto comune ma anche molto rischioso. Così facendo non si ha la certezza di aver eliminato tutta la muffa. Alcuni tipi di ...

