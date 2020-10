La metafora rovesciata dell’ex penicillina | da fabbrica di farmaci a luogo di disperazione

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Qui si produceva un farmaco: non uno qualsiasi, ma uno storicamente essenziale per debellare malattie fino alla sua apparizione inguaribili e portatrici di morte. Qui si è prodotto ciò che riaccendeva speranze, attraverso il suo utilizzo in più direzioni. Questo edificio è stato il segno visibile del farmaco. Pharmacon è una parola con doppia semantica: significa pianta curativa e anche veleno. Cura e veleno danno un’immediata percezione di contrapposizione, la prima essendo rivolta alla vita, l’altra al suo annullamento. Eppure sono intrinsecamente parti della stessa unicità concettuale perché è al farmaco che si ricorre per la tutela della vita, per la ripresa del suo percorso, e la connotazione è venefica se rivolta al germe causa del morbo mentre è salvifica per chi dal morbo stesso è ...