La madre è nuda, figlia le scatta una foto e la invia a tutti (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'inconveniente capita ad una donna di 30 anni, ingenuamente spinta dalla sua piccola di 2 anni a darle il suo telefono mentre faceva la doccia, il risultato, una figuraccia. Fonte foto: (telefonino.net)Gli inconvenienti della tecnologia, e forse della troppa accondiscendenza nei confronti dei propri piccoli, molto più furbi e sfrontati di quanto possiamo immaginare. Succede che una 30enne, prima di fare la doccia, sotto richiesta di sua figlia, di due anni, le consegna il suo smartphone, fortemente richiesto dalla bambina. La donna e li a fare la doccia, la bambina è li a smanettare con il telefono, intenta a compiere chissà quale azione. L'azione è molto chiara ad un certo punto, quando la piccola inizia a fotografare l'ignara madre completamente nuda.

