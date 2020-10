La Lombardia vuole la stretta: "Coprifuoco dalle 23 alle 5" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Federico Garau La proposta, che sta già facendo discutere animatamente sul web, prevede pesanti limitazioni ad ogni genere di attività e di spostamento all'interno del territorio regionale a partire dal prossimo 22 ottobre Con l'incremento dei contagi diffuso in tutta la regione Lombardia iniziano ad arrivare le prime importanti limitazioni mirate a contenere al meglio la situazione di emergenza sanitaria. La proposta avanzata nelle ultime ore dai sindaci di tutti i Comuni capoluogo di provincia della Lombardia prevede che, a partire dal prossimo giovedì 22 ottobre, tutte le attività e gli spostamenti nel territorio regionale si interrompano dalle 23 fino alle 5 del mattino successivo. Unica eccezione sarebbe prevista esclusivamente nei casi definiti "eccezionali", ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Federico Garau La proposta, che sta già facendo discutere animatamente sul web, prevede pesanti limitazioni ad ogni genere di attività e di spostamento all'interno del territorio regionale a partire dal prossimo 22 ottobre Con l'incremento dei contagi diffuso in tutta la regioneiniziano ad arrivare le prime importanti limitazioni mirate a contenere al meglio la situazione di emergenza sanitaria. La proposta avanzata nelle ultime ore dai sindaci di tutti i Comuni capoluogo di provincia dellaprevede che, a partire dal prossimo giovedì 22 ottobre, tutte le attività e gli spostamenti nel territorio regionale si interrompano23 fino5 del mattino successivo. Unica eccezione sarebbe prevista esclusivamente nei casi definiti "eccezionali", ...

