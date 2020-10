La Lombardia verso la stretta | Coprifuoco dalle 23 alle 5

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Federico Garau La proposta, che sta già facendo discutere animatamente sul web, prevede pesanti limitazioni ad ogni genere di attività e di spostamento all'interno del territorio regionale a partire dal prossimo 22 ottobre Con l'incremento dei contagi diffuso in tutta la regioneiniziano ad arrivare anche le prime importanti limitazioni mirate a contenere al meglio la situazione di emergenza sanitaria. La proposta avanzata nelle ultime ore dai sindaci di tutti i Comuni capoluogo di provincia dellaprevede che, a partire dal prossimo giovedì 22 ottobre, tutte le attività e gli spostamenti nel territorio regionale si interrompano23 fino5 del mattino successivo. Unica eccezione sarebbe prevista esclusivamente nei casi definiti ...

Coronavirus, Lombardia verso coprifuoco: ok del Governo. I dettagli Continua a preoccupare il costante aumento di casi di Coronavirus in Italia e a preoccupare maggiormente è ?E’ una proposta di tutte le istituzioni lombarde, all’unanimità, lanciata all’esecutivo per fronteggiare la diffusione del virus ...