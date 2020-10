La guerra di Gualtieri al contante

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 19 ottobre 2020) di Luca Pinasco. Nasce dall’accordo tra Nexi e SIA (società leader nelle infrastrutture tecnologiche per i pagamenti con carta) il “campione italiano” dei pagamenti digitali, che avrà una capitalizzazione di 15 miliardi e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) come azionista di maggioranza relativa con il 25 per cento delle azioni possedute. Quale scopo dichiarato ha l’accordo? Letteralmente “trasformare l’Italia in una società cashless”. Il commento del ministro dell’Economia: «La fusione contribuirà alla transizione digitale in un ambito decisivo come quello dei pagamenti elettronici, garantendo più rapidità, sicurezza e trasparenza, in sintonia con l’impegno del governo italiano per incentivare la transizione al cashless». Secondo Fabrizio ...