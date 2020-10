La Grande Metafora di un Parlamento che chiude per demagogia ed è incapace di fermare il contagio populista (Di lunedì 19 ottobre 2020) Com’era facilmente prevedibile e com’era stato effettivamente previsto – anche su queste pagine – il pervicace rifiuto di adottare adeguate misure di sicurezza e di prevenzione, attraverso tamponi e voto a distanza, ha trasformato la Camera dei deputati in un focolaio dell’epidemia, con diciotto positivi e un’ottantina in quarantena (dati ufficiosi, verosimilmente sottostimati). In attesa che accada lo stesso al Senato, il grottesco risultato è che proprio oggi, nel pieno della seconda ondata dei contagi, Montecitorio ha deciso di sospendere tutte le votazioni previste in settimana. Decidete voi il luogo comune o la Grande Metafora capace di illuminare meglio un simile paradosso. Tempesta perfetta, epidemia populista, espansione non-lineare dell’idiozia anti-casta: è giusto che la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Com’era facilmente prevedibile e com’era stato effettivamente previsto – anche su queste pagine – il pervicace rifiuto di adottare adeguate misure di sicurezza e di prevenzione, attraverso tamponi e voto a distanza, ha trasformato la Camera dei deputati in un focolaio dell’epidemia, con diciotto positivi e un’ottantina in quarantena (dati ufficiosi, verosimilmente sottostimati). In attesa che accada lo stesso al Senato, il grottesco risultato è che proprio oggi, nel pieno della seconda ondata dei contagi, Montecitorio ha deciso di sospendere tutte le votazioni previste in settimana. Decidete voi il luogo comune o lacapace di illuminare meglio un simile paradosso. Tempesta perfetta, epidemia, espansione non-lineare dell’idiozia anti-casta: è giusto che la ...

