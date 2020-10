La Francia mette le mani sulla cima del Monte Bianco. Conte e Di Maio alzano bandiera bianca (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Francia mostra i muscoli, Conte e i suoi si mettono in un angolo. I confini tra Italia e Francia, nella zona del massiccio del Monte Bianco, sono oggetto di una controversia internazionale. Il tiro alla fune riguarda la cima del Monte Bianco e la zona del Colle del Gigante – Punta Helbronner, di rilievo per l’Italia perché punto di arrivo della funivia proveniente da Courmayeur. E perché sito dello storico Rifugio Torino. Una questione che sembra abbiano voluto risolvere unilateralmente i comuni di Chamonix e di Saint-Gervais. Prima hanno bloccato i tornelli che permettevano l’accesso al Ghiacciaio del Gigante. Poi, il 27 giugno del 2019 hanno vietato il sorvolo in parapendio in tutta la zona ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lamostra i muscoli,e i suoi si mettono in un angolo. I confini tra Italia e, nella zona del massiccio del, sono oggetto di una controversia internazionale. Il tiro alla fune riguarda ladele la zona del Colle del Gigante – Punta Helbronner, di rilievo per l’Italia perché punto di arrivo della funivia proveniente da Courmayeur. E perché sito dello storico Rifugio Torino. Una questione che sembra abbiano voluto risolvere unilateralmente i comuni di Chamonix e di Saint-Gervais. Prima hanno bloccato i tornelli che pervano l’accesso al Ghiacciaio del Gigante. Poi, il 27 giugno del 2019 hanno vietato il sorvolo in parapendio in tutta la zona ...

ellygatta81 : RT @arnnbrt: In Francia Macron mette un coprifuoco vero e proprio In Germania la Merkel chiede di uscire di casa solo se necessario In It… - Aethelflaed_ : RT @arnnbrt: In Francia Macron mette un coprifuoco vero e proprio In Germania la Merkel chiede di uscire di casa solo se necessario In It… - arnnbrt : In Francia Macron mette un coprifuoco vero e proprio In Germania la Merkel chiede di uscire di casa solo se necess… - mimi_js29 : RT @la_pausapranzo: In #Francia l'industria del #Cinema mette in discussione l'utilità del #coprifuoco #COVID__19 #cinema #coronavirus #F… - gelsominee_ : RT @la_pausapranzo: In #Francia l'industria del #Cinema mette in discussione l'utilità del #coprifuoco #COVID__19 #cinema #coronavirus #F… -