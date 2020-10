La Francia ci ha “rubato” il Monte Bianco? Ecco come stanno le cose (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – La Francia ci ha davvero rubato il Monte Bianco? Per rispondere correttamente a questa domanda è utile ripercorrere brevemente la storia di un caso diplomatico tornato in auge negli ultimi giorni ma oggetto da anni di polemiche, scontri politici e recenti fake news pullulanti sui social. Già cinque anni fa sul Primato Nazionale parlammo di questa controversia, con oggetto del contendere il confine tra le due nazioni sulla cima della montagna più alta d’Europa. Secondo la Francia il confine passa sotto il rifugio Torino, per l’Italia invece è in mezzo al ghiacciaio, circa 300 metri più in alto. Il rifugio in questione, quindi, per i francesi sarebbe in Francia, per gli italiani in Italia. come tuonò nel settembre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – Laci ha davvero rubato il? Per rispondere correttamente a questa domanda è utile ripercorrere brevemente la storia di un caso diplomatico tornato in auge negli ultimi giorni ma oggetto da anni di polemiche, scontri politici e recenti fake news pullulanti sui social. Già cinque anni fa sul Primato Nazionale parlammo di questa controversia, con oggetto del contendere il confine tra le due nazioni sulla cima della montagna più alta d’Europa. Secondo lail confine passa sotto il rifugio Torino, per l’Italia invece è in mezzo al ghiacciaio, circa 300 metri più in alto. Il rifugio in questione, quindi, per i francesi sarebbe in, per gli italiani in Italia.tuonò nel settembre ...

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Negli ultimi giorni è tornata in auge una storica controversia. Vi spieghiamo come stanno davvero le cose - PastoreFrance : RT @IlPrimatoN: Negli ultimi giorni è tornata in auge una storica controversia. Vi spieghiamo come stanno davvero le cose - IlPrimatoN : Negli ultimi giorni è tornata in auge una storica controversia. Vi spieghiamo come stanno davvero le cose - BarbieRapetz1 : RT @marcotelecono: Rivoglio il Monte Bianco che la Francia ci ha rubato; vorrei quella fetta di mediterraneo di cui si è’ appropriata la Li… - JPCK72 : RT @marcotelecono: Rivoglio il Monte Bianco che la Francia ci ha rubato; vorrei quella fetta di mediterraneo di cui si è’ appropriata la Li… -