La fidanzata di Valentino Rossi rispedisce al mittente le accuse: il pilota non si è contagiato… (Di lunedì 19 ottobre 2020) Numerose sono state le critiche rivolte a Valentino Rossi dopo la notizia della sua positività al Coronavirus. In tanti lo avevano infatti accusato di non aver preso le giuste precauzioni e addirittura di aver contratto il virus in occasione della festa di compleanno della fidanzata. Francesca Sofia Novello non ha voluto rispondere direttamente alle accuse, ma nelle foto che aveva postato insieme a Vale ha specificato la data: 1 agosto 2020. Foto estive, polemica archiviata. Intanto, qualche giorno fa, anche lo storico amico di Vale è risultato positivo al Covid ed è in isolamento a Tavullia. La fidanzata di Valentino Rossi rispedisce al mittente le accuse: il pilota ... Leggi su golssip (Di lunedì 19 ottobre 2020) Numerose sono state le critiche rivolte adopo la notizia della sua positività al Coronavirus. In tanti lo avevano infatti accusato di non aver preso le giuste precauzioni e addirittura di aver contratto il virus in occasione della festa di compleanno della. Francesca Sofia Novello non ha voluto rispondere direttamente alle, ma nelle foto che aveva postato insieme a Vale ha specificato la data: 1 agosto 2020. Foto estive, polemica archiviata. Intanto, qualche giorno fa, anche lo storico amico di Vale è risultato positivo al Covid ed è in isolamento a Tavullia. Ladialle: il...

