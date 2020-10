La festa per la Comunione con neomelodico a Marigliano che viola le regole contro il Coronavirus (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una festa per la Comunione in un ristorante di Marigliano che viola tutte le norme contro il Coronavirus: più di trenta invitati, persone senza mascherina e distanza non rispettata. Succede a Marigliano. Mentre le scuole chiudono in Campania c’è chi ancora balla alle note del neomelodico di turno come racconta il Mattino L’appuntamento in un ristorante alle falde del Vesuvio. Decine e decine di invitati, come testimoniano le immagini di un video postato su Facebook e su Instagram (poco dopo rimosso). Immagini che fanno venire i brividi, se si pensa che in piena ripresa dell’epidemia da Coronavirus tutti dovrebbero rispettare regole e divieti. Ma una prima ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Unaper lain un ristorante dichetutte le normeil: più di trenta invitati, persone senza mascherina e distanza non rispettata. Succede a. Mentre le scuole chiudono in Campania c’è chi ancora balla alle note deldi turno come racconta il Mattino L’appuntamento in un ristorante alle falde del Vesuvio. Decine e decine di invitati, come testimoniano le immagini di un video postato su Facebook e su Instagram (poco dopo rimosso). Immagini che fanno venire i brividi, se si pensa che in piena ripresa dell’epidemia datutti dovrebbero rispettaree divieti. Ma una prima ...

Una festa per la Comunione in un ristorante di Marigliano che viola tutte le norme contro il Coronavirus: più di trenta invitati, persone senza mascherina e distanza non rispettata. Mentre le scuole…

