La falsa notizia delle mascherine distribuite porta a porta e ricoperte da «sostanze chimiche» per commettere furti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in uno screenshot circolato sulla app di messaggistica e raffigurante un post pubblicato su Facebook. Il contenuto oggetto della nostra verifica contiene un testo che recita: «Attenzione!! Ora sta circolando qualcosa di nuovo. La gente va di porta in porta per distribuire maschere. Dicono che sia una nuova iniziativa del governo locale. Ti chiedono di indossarlo per vedere se si adatta. È stato spruzzato con sostanze chimiche che ti faranno dormire. Allora verrai derubato !! NON accettare maschere da estranei. Avverti i tuoi amici, è un momento critico e le persone sono disperate, il crimine ...

