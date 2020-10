La conferenza stampa del dottor Bacco è un elenco di informazioni false o fuorvianti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle ultime settimane è tornato a circolare su Facebook un video di oltre 8 minuti, presentato dagli utenti come l’«audizione del prof. Bacco presso la Camera dei Deputati». Si tratta di un filmato a camera fissa girato nell’area stampa della Camera dei Deputati. In esso un uomo – che nel video non si presenta, ma che dalla didascalia contenuta nel post è identificato come “dottor Pasquale Bacco” – lancia diverse accuse al sistema medico italiano in prima linea contro la pandemia di Covid-19. Non si tratta di un filmato recente: è stato girato, come vedremo, oltre due mesi e mezzo fa. Il video, contenente diverse imprecisioni e informazioni false, minimizza la pericolosità della malattia provocata dal nuovo ... Leggi su facta.news (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nelle ultime settimane è tornato a circolare su Facebook un video di oltre 8 minuti, presentato dagli utenti come l’«audizione del prof.presso la Camera dei Deputati». Si tratta di un filmato a camera fissa girato nell’areadella Camera dei Deputati. In esso un uomo – che nel video non si presenta, ma che dalla didascalia contenuta nel post è identificato come “Pasquale” – lancia diverse accuse al sistema medico italiano in prima linea contro la pandemia di Covid-19. Non si tratta di un filmato recente: è stato girato, come vedremo, oltre due mesi e mezzo fa. Il video, contenente diverse imprecisioni e, minimizza la pericolosità della malattia provocata dal nuovo ...

