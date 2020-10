La clinica per rinascere – Davide, all’inizio pesava ben 221 chili (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si è rivolto anche lui alla clinica per rinascere di Caserta: Davide, come tanti italiani, ha chiesto aiuto per perdere peso. Davide – clinica per rinascere (Fonte foto: web)Questa sera, 19 ottobre 2020, su Real Time, ci attenderà la settima puntata del nuovissimo La clinica per rinascere, programma ripreso per molti versi da Vite al Limite. Questa però, è una clinica italianissima, con sede a Caserta. Per il settimo episodio, il protagonista sarà Davide, un uomo praticamente dipendente da sua madre. Il ragazzo, aveva raggiunto un peso davvero preoccupante ed in pratica, non poteva considerarsi autosufficiente. A determinare la svolta nella vita di ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si è rivolto anche lui allaperdi Caserta:, come tanti italiani, ha chiesto aiuto per perdere peso.per(Fonte foto: web)Questa sera, 19 ottobre 2020, su Real Time, ci attenderà la settima puntata del nuovissimo Laper, programma ripreso per molti versi da Vite al Limite. Questa però, è unaitalianissima, con sede a Caserta. Per il settimo episodio, il protagonista sarà, un uomo praticamente dipendente da sua madre. Il ragazzo, aveva raggiunto un peso davvero preoccupante ed in pratica, non poteva considerarsi autosufficiente. A determinare la svolta nella vita di ...

SimonePerelli : Telefonata Clinica Privata: io: Buongiorno, vorrei prenotare un tampone... operatore: per il COVID? io: NO! Per la candida... - luposilenzioso2 : RT @francycognato: TIFFANY è stata operata. Resterà in clinica fino a sabato per sicurezza Chiediamo a tutti di darci un aiuto anche piccol… - bilillobedette : RT @laperlaneranera: 'Scienza e Carriera' Ai medici bastava attenersi al Protocollo Ministeriale, per avere garantito in futuro l'immunità… - al3ma : @La_Connie_ Corso di psicologia clinica: la docente invece di insegnarci le cose passava il 50% del tempo a parlarc… - Stasera_in_TV : REAL TIME: (23:15) La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta - Davide (Reality) #StaseraInTV 19/10/2020 #SecondaSerata @realtimetvit -

Ultime Notizie dalla rete : clinica per Roma, paziente morto di freddo: la responsabile della clinica Villa Giulia processata per omicidio colposo Il Messaggero Zangrillo contro Galli: “Non è un bell’esercizio attaccare i colleghi”

Il dottor Alberto Zangrillo, in tv dopo mesi di assenza, ha criticato Massimo Galli definendo non bello il suo esercizio di attaccare i colleghi.

Sono 90 i nuovi contagi, ma sono scesi anche i tamponi

Si registrano altre tre vittime. Focolaio (10 casi) nella struttura residenziale per disabili a Ragogna. Reparti per infettivi sotto pressione ...

Il dottor Alberto Zangrillo, in tv dopo mesi di assenza, ha criticato Massimo Galli definendo non bello il suo esercizio di attaccare i colleghi.Si registrano altre tre vittime. Focolaio (10 casi) nella struttura residenziale per disabili a Ragogna. Reparti per infettivi sotto pressione ...