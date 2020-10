La Cina torna in positivo. Azzerata la flessione del Pil della prima parte dell’anno, nel terzo trimestre + 4,9% (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’economia cinese prosegue il suo recupero. Nel terzo trimestre dell’anno il Prodotto interno lordo è cresciuto del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 3,2% rispetto al periodo aprile-giugno. Il dato è tuttavia inferiore alle previsioni degli analisti che si attendevano un rimbalzo di oltre il 5%. Grazie a questi dati, diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica, il Pil cinese torna in territorio positivo sull’intero 2020. Il dato relativo ai primi 9 mesi dell’anno è infatti ora positivo per un + 0,7%, è stato insomma recuperato il tonfo dei primi tre mesi dell’anno in cui l’economia era arretrata di quasi il 7%. La banca centrale cinese si attende un progresso per l’intero 2020 del 2%, sostanzialmente in linea con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’economia cinese prosegue il suo recupero. Neldell’anno il Prodotto interno lordo è cresciuto del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 3,2% rispetto al periodo aprile-giugno. Il dato è tuttavia inferiore alle previsioni degli analisti che si attendevano un rimbalzo di oltre il 5%. Grazie a questi dati, diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica, il Pil cinesein territoriosull’intero 2020. Il dato relativo ai primi 9 mesi dell’anno è infatti oraper un + 0,7%, è stato insomma recuperato il tonfo dei primi tre mesi dell’anno in cui l’economia era arretrata di quasi il 7%. La banca centrale cinese si attende un progresso per l’intero 2020 del 2%, sostanzialmente in linea con ...

