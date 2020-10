La Cina cresce al 4 | 9 e blocca l’export «strategico»

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 19 ottobre 2020) L’unico paese quasi completamente Covid-free (pochi i nuovi contagiati, tracciati immediatamente da milioni di tamponi, come nel caso della città di Qingdao) sarà anche l’unico paese are, come già previsto dalle stime del Fmi (+1,9% a fronte di una contrazione del 4,4% per l’economia globale). Secondo l’Ufficio nazionale di statistica nel terzo trimestre laè cresciuta del 4,9, più del 3,2 del primo trimestre benché meno del 5,5 previsto da Bloomberg. A TRAINARE QUESTI NUMERI il consumo interno, … Continua L'articolo Laal 4,9 el’export «» proviene da il manifesto.