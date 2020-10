Koller: «Lazio e Borussia Dortmund passeranno il turno» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Jan Koller, ambasciatore del Borussia Dortmund, ha parlato in vista del match di Champions League tra i tedeschi e la Lazio Jan Koller, ambasciatore del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di S.S.Lazio Agenzia Ufficiale in vista del match di Champions League tra i tedeschi e la Lazio. Lazio Dortmund – «Si affronteranno le due favorite del girone, per questo sarà sicuramente una partita molto equilibrata. Zenit e Club Brugge non vanno sottovalutate, ma mi aspetto il passaggio del turno da parte delle squadre di Inzaghi e Favre». IMMOBILE – «Ciro è un giocatore con grandi qualità, ha il gol nel sangue, come sta dimostrando dal ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Jan, ambasciatore del, ha parlato in vista del match di Champions League tra i tedeschi e laJan, ambasciatore del, ha parlato ai microfoni di S.S.Agenzia Ufficiale in vista del match di Champions League tra i tedeschi e la– «Si affronteranno le due favorite del girone, per questo sarà sicuramente una partita molto equilibrata. Zenit e Club Brugge non vanno sottovalutate, ma mi aspetto il passaggio delda parte delle squadre di Inzaghi e Favre». IMMOBILE – «Ciro è un giocatore con grandi qualità, ha il gol nel sangue, come sta dimostrando dal ...

