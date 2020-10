Juventus, ufficiale: nuovo positivo nell’U23, sospese le attività (Di lunedì 19 ottobre 2020) Juventus – Il Covid si abbatte sulla Juventus. Dopo la positvità di Ronaldo e McKennie in prima squadra, anche l’Under23 presenta diversi calciatori positivi. Sono ben 10 i positivi nell’Under23, tra staff e calciatori, tutti in quarantena e isolati nella bolla, però l’ultimo positivo (appunto, il decimo) cambia la situazione. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus. Juventus, nuovo positivo e sospensione delle attività Attraverso il profilo ufficiale del club, la Juventus ha comunicato la positività al Covid-19 di un giocatore dell’Under 23: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 ottobre 2020)– Il Covid si abbatte sulla. Dopo la positvità di Ronaldo e McKennie in prima squadra, anche l’Under23 presenta diversi calciatori positivi. Sono ben 10 i positivi nell’Under23, tra staff e calciatori, tutti in quarantena e isolati nella bolla, però l’ultimo(appunto, il decimo) cambia la situazione. Di seguito il comunicatodellae sospensione delle attività Attraverso il profilodel club, laha comunicato la positività al Covid-19 di un giocatore dell’Under 23: “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in ...

