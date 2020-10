Juventus, Sky: “Dybala verso l’esclusione. Nella rifinitura provato Ramsey dietro la coppia Morata-Kulusevski” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sembrerebbe che anche per la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev, Andrea Pirlo lascerà fuori Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Sky, il tecnico bianconero ha provato Nella rifinitura di questa mattina Ramsey alle spalle di Morata e Kulusevski. A proteggere i pali di Szczesny dovrebbe esserci il terzetto difensivo formato da Danilo, Bonucci e Chiellini, mentre a centrocampo Cuadrado a destra, Chiesa a sinistra e in regia la coppia Arthur-Rabiot. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sembrerebbe che anche per la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev, Andrea Pirlo lascerà fuori Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Sky, il tecnico bianconero hadi questa mattinaalle spalle die Kulusevski. A proteggere i pali di Szczesny dovrebbe esserci il terzetto difensivo formato da Danilo, Bonucci e Chiellini, mentre a centrocampo Cuadrado a destra, Chiesa a sinistra e in regia laArthur-Rabiot.

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Weston McKennie positivo al Covid-19 La squadra è in isolamento fiduciario - miciogattomicio : @juvemyheart @My7th2 Lo disse lui stesso a quel tempo che non era convinto di rinnovare. - sportface2016 : #Juventus, secondo #SkySport, Andrea #Pirlo schiererà #Ramsey al posto di #Dybala - junews24com : Marchegiani non ha dubbi: «Il Napoli si siede al tavolo dello Scudetto» - sportli26181512 : Padovan: 'Il Milan Femminile è la più accreditata per sfidare la Juventus per lo scudetto': Giancarlo Padovan, inte… -