Juventus-Sarri, si torna a trattare la risoluzione di contratto: il tecnico ha fretta di tornare in panchina (Di lunedì 19 ottobre 2020) Juventus e Sarri tornano a trattare la risoluzione di contratto: il tecnico toscano ha fretta di tornare in panchina, Roma e Fiorentina sulle sue tracce. Leggi su 90min (Di lunedì 19 ottobre 2020)no aladi: iltoscano hadire in, Roma e Fiorentina sulle sue tracce.

capuanogio : Improvvisa accelerata nella trattativa tra #Sarri e la #Juventus per risolvere il contratto ancora esistente fino a… - Sport_Mediaset : #Juventus, accelerata per la rescissione di #Sarri: la #Fiorentina ci pensa. Nuova accelerazione nella trattativa t… - CercatoreDiLuce : RT @DragoneDelMare: Il decimo scudetto consecutivo lontano dalla #Juventus vedo. #Sarri #Pirlo #SommoMaestroYoda - Fprime86 : RT @Spazio_J: Sportmediaset - La Fiorentina pensa a Sarri: rescissione in vista con la Juventus - - DragoneDelMare : Il decimo scudetto consecutivo lontano dalla #Juventus vedo. #Sarri #Pirlo #SommoMaestroYoda -