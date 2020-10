Juventus | rinnovo Dybala | contatti fra Paratici e l’agente

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Lalavora aldi, ieri contatto fra Fabioe l’agente del giocatore. La situazione. Dopo le tensioni nate in seguito alla sfida con il Crotone, torna il sereno tra Pauloe la. Nella giornata di ieri, infatti, ci sono stati deitelefonici fra il Chief Football Officer Fabioe il suo agente, Jorge Antun. Oggetto della discussione ildi contratto del numero dieci bianconero.al momento ha un contratto in scadenza al 2022 a 7,5 milioni netti l’anno. Ieri contatto telefonico tra Jorge #Antun (agente di Paulo #) e Fabio #: oggetto della discussione ildel ...

Il momento è particolare, sia per la Juventus (due pari di fila sul campo, in mezzo la vittoria a tavolino col Napoli) sia per Dybala, che soffre le lunghe attese. Sul piatto c'è anche la questione ...