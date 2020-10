Juventus, Ramsey torna a disposizione: titolare in Champions League? (Di lunedì 19 ottobre 2020) Buone notizie per Andrea Pirlo che recupera Aaron Ramsey per la trasferta di Champions League: ecco le ultime sul gallese Secondo quanto riferito da Tuttosport, Aaron Ramsey è abile e arruolabile per la sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev di domani sera. Il centrocampista gallese potrebbe anche trovare una maglia da titolare agendo alle spalle di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Per tutte le notizie sulla Juventus vai su Juventusnews24.com Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Buone notizie per Andrea Pirlo che recupera Aaronper la trasferta di: ecco le ultime sul gallese Secondo quanto riferito da Tuttosport, Aaronè abile e arruolabile per la sfida dicontro la Dinamo Kiev di domani sera. Il centrocampista gallese potrebbe anche trovare una maglia daagendo alle spalle di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Per tutte le notizie sullavai sunews24.com Leggi su Calcionews24.com

