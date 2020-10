Juventus | Rabiot | «Cristiano Ronaldo è la mia fonte di ispirazione»

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Adrientesse le lodi di: ecco le parole del centrocampista francese dellasu CR7 Adrien, ai microfoni di Telefoot, ha esaltato, suo compagno di squadra alla. Ecco le dichiarazioni del centrocampista francese che parla dell’etica del lavoro del numero 7 bianconero e di come sia diper la sua carriera. «È la miadi. Quello che fa a 35 anni è pazzesco. Poi per quanto riguarda il lavoro, è semplicemente il migliore». Leggi su Calcionews24.com

zazoomblog : Juventus senti Rabiot: “Vogliamo riportare la Champions a Torino” - #Juventus #senti #Rabiot: #“Vogliamo - teozlet : Azzardo la mia formazione #Juventus 4 4 2 o 4 3 1 2 Cuadrado(danilo) - Bonucci(chiellini) - De ligt (demiral) - Sa… - antonioann5 : ??La probabile formazione e i convocati di Pirlo Juventus (3-4-1-2), la probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonu… - MauroRi79279191 : Smaltita l’incazzatura di #JuveCrotone ipotizzo gli 11 di #Pirlo per #JuveDinamoKiev Coso Danilo Bonucci Chielli… - chrideiuliis : #Dybala ha straragione. Contro il Crotone, #Pirlo è riuscito nell'impresa di far giocare Frabotta, Portanova, Rabi… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Rabiot

L’obbligo per Pirlo è conquistare i 3 punti per non complicarsi la vita nel girone«Dybala era arrabbiato, qui forse gioca» ...Dinamo Kiev, Lucescu si affida a Supryaga. Sarà una squadra a trazione offensiva, quella che manderà in campo Mircea Lucescu. L’allenatore ha scelto il 4-2-3-1 come modulo. In ...