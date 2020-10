Juventus, i convocati di Pirlo per la trasferta di Kiev (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Juventus è appena partita per Kiev dove domani alle 18.55 sfiderà la Dinamo per la prima giornata di Champions League. Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la sfida in Ucraina. Torna Aaron Ramsey, assente a Crotone, ma che ha smaltito il problema muscolare avuto in Nazionale. Ecco l’elenco completo: Portieri – Szczesny, Buffon, Pinsoglio, . Difensori – Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta. Centrocampisti – Arthur, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski. Attaccanti – Morata, Dybala. Fonte Foto: Sito ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 ottobre 2020) Laè appena partita perdove domani alle 18.55 sfiderà la Dinamo per la prima giornata di Champions League. Andreaha diramato la lista deiper la sfida in Ucraina. Torna Aaron Ramsey, assente a Crotone, ma che ha smaltito il problema muscolare avuto in Nazionale. Ecco l’elenco completo: Portieri – Szczesny, Buffon, Pinsoglio, . Difensori – Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta. Centrocampisti – Arthur, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski. Attaccanti – Morata, Dybala. Fonte Foto: Sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

