Juventus, Capello lancia l’allarme: “Sono preoccupato” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La lenta partenza della Juventus avrebbe messo in allerta i tifosi bianconeri, in quanto la squadra di Andrea Pirlo non avrebbe mostrato progressi rilevanti in confronto alla banda allenata da Maurizio Sarri nella scorsa stagione. Tuttavia, lo stop di Crotone dovrebbe essere preso con le molle, in quanto si è trattato di un match in un contesto particolare, giunto dopo circa un mese dall’ultima sfida disputata contro la Roma. Occorre anche tenere presente che in campo vi erano diversi elementi che sono scesi in campo per la prima volta da titolari e che gli impegni con le nazionali si sono fatti sentire. Ora la Juventus si proietta con la testa al primo turno di Champions League di domani sera contro la Dinamo Kiev. LEGGI ANCHE: Champions League, Juventus-Dinamo Kiev: quando a deciderla furono i due Marcelo LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) La lenta partenza dellaavrebbe messo in allerta i tifosi bianconeri, in quanto la squadra di Andrea Pirlo non avrebbe mostrato progressi rilevanti in confronto alla banda allenata da Maurizio Sarri nella scorsa stagione. Tuttavia, lo stop di Crotone dovrebbe essere preso con le molle, in quanto si è trattato di un match in un contesto particolare, giunto dopo circa un mese dall’ultima sfida disputata contro la Roma. Occorre anche tenere presente che in campo vi erano diversi elementi che sono scesi in campo per la prima volta da titolari e che gli impegni con le nazionali si sono fatti sentire. Ora lasi proietta con la testa al primo turno di Champions League di domani sera contro la Dinamo Kiev. LEGGI ANCHE: Champions League,-Dinamo Kiev: quando a deciderla furono i due Marcelo LEGGI ...

