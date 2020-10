Juventus, a Kiev Dybala tra gli esclusi e monta la polemica sui social (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Juventus fisicamente non è al top ma domani in Champions League non si può fallire l'impegno contro la Dynamo Kiev. Formazione da decidere ma il dubbio di Andrea Pirlo ruota intorno a Paulo Dybala che non ha un minuto nella gambe per un problema fisico e intestinale. Il tecnico bianconero pare abbia deciso di non mettere in campo la Joya, come riporta Sport.sky.it. Nella partita poi non giocata contro il Napoli sarebbe stato tra i titolari, doveva entrare a Crotone (a gara in corso) ma l'espulsione di Chiesa ha fatto virare Pirlo e le sue scelte dalla panchina, sarebbe stato pronto per rientrare a inizio stagione ma c'era ancora un infortunio muscolare da superare. E poi l'Argentina: non ha giocato nemmeno con la nazionale per una gastroenterite. Risultato: il 2020-21 per lui deve ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lafisicamente non è al top ma domani in Champions League non si può fallire l'impegno contro la Dynamo. Formazione da decidere ma il dubbio di Andrea Pirlo ruota intorno a Pauloche non ha un minuto nella gambe per un problema fisico e intestinale. Il tecnico bianconero pare abbia deciso di non mettere in campo la Joya, come riporta Sport.sky.it. Nella partita poi non giocata contro il Napoli sarebbe stato tra i titolari, doveva entrare a Crotone (a gara in corso) ma l'espulsione di Chiesa ha fatto virare Pirlo e le sue scelte dalla panchina, sarebbe stato pronto per rientrare a inizio stagione ma c'era ancora un infortunio muscolare da superare. E poi l'Argentina: non ha giocato nemmeno con la nazionale per una gastroenterite. Risultato: il 2020-21 per lui deve ...

