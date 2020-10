Juve-Napoli, 3-0 a tavolino: oggi ricorso azzurri, sentenza tra 10/12 giorni (Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ atteso per oggi il ricorso del Napoli dopo la sconfitta per 3-0 a tavolino inflitta dal giudice sportivo oggi dovrebbe essere il giorno in … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 19 ottobre 2020) E’ atteso perildeldopo la sconfitta per 3-0 ainflitta dal giudice sportivodovrebbe essere il giorno in … L'articolo proviene da Forz.net.

annatrieste : Quindi è vero che sabato scorso l'Asl non ha fatto partire il Napoli per motivi sanitari: se questi giocavano con l… - ZZiliani : A volte succede quel che non ti aspetti: tipo la Juve che a Crotone fatica più che contro il Napoli. #CrotoneJuventus - juventusfc : #JuveNapoli, le decisioni del Giudice Sportivo ?? - Desmamau : RT @Corriere: De Luca su Juve-Napoli: «Sentenza limpida come una scodella di bagna càuda» - BrunoGiovanni6 : RT @Skysurfer72: Milan è al top e a 1000 xchè ha preparazione avanzata per EL, avanti avrà flessione. Il Napoli con il teatrino Juve ha fi… -