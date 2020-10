Juve, i convocati per la Dinamo Kiev: torna Ramsey, De Ligt out (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - La Juventus ha ufficializzato oggi i convocati per la prima partita di Champions League 2020/21 che la vedrà impegnata domani contro la Dinamo Kiev. Mister Andrea Pirlo dovrà fare a meno di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - Lantus ha ufficializzato oggi iper la prima partita di Champions League 2020/21 che la vedrà impegnata domani contro la. Mister Andrea Pirlo dovrà fare a meno di ...

sportli26181512 : La Juve in partenza per Kiev. Ancora out Ronaldo, c'è Ramsey: La Juve in partenza per Kiev. Ancora out Ronaldo, c'è… - sportli26181512 : Juve, i convocati per la Dinamo Kiev: torna Ramsey, De Ligt out: Ufficializzata la lista dei bianconeri per la part… - Gazzetta_it : La #Juve in partenza per Kiev. Ancora out Ronaldo, c'è #Ramsey #ChampionsLeague #DinamoJuve - Gabri_Juventus : Ecco i convocati ?????? #Juve #Juventus #DinamoKievJuve - sportli26181512 : Convocati Juve: solo due attaccanti di ruolo, c'è Ramsey: Sono 19 i convocati di Andrea Pirlo per la sfida che vedr… -