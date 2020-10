Jon Bon Jovi e «2020», il disco per raccontare la sua America (Di lunedì 19 ottobre 2020) Questa intervista a Jon Bon Jovi viene pubblicata su GQ di ottobre 2020. «È stato un anno straordinario. Per questo ho intitolato l’album 2020. Racconto la storia, la crisi che stiamo vivendo senza prendere una posizione dal punto di vista politico». Jon Bon Jovi non vuole farsi tirar dentro le polemiche su Donald Trump. Del resto, le sue dichiarazioni sono state sempre state chiaramente liberal ma mai schierate in modo esplicito. In questo album, uscito a inizio ottobre, Jon Bon Jovi affronta i grandi temi della società Americana, da quelli storici come il razzismo, rivisitato sulla base degli ultimi avvenimenti (in American Reckoning si fa riferimento all’assassinio di George Floyd), a quelli recenti. Il video del primo singolo, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Questa intervista a Jon Bonviene pubblicata su GQ di ottobre. «È stato un anno straordinario. Per questo ho intitolato l’album. Racconto la storia, la crisi che stiamo vivendo senza prendere una posizione dal punto di vista politico». Jon Bonnon vuole farsi tirar dentro le polemiche su Donald Trump. Del resto, le sue dichiarazioni sono state sempre state chiaramente liberal ma mai schierate in modo esplicito. In questo album, uscito a inizio ottobre, Jon Bonaffronta i grandi temi della societàna, da quelli storici come il razzismo, rivisitato sulla base degli ultimi avvenimenti (inn Reckoning si fa riferimento all’assassinio di George Floyd), a quelli recenti. Il video del primo singolo, ...

Il rocker del New Jersey e il presidente degli Stati Uniti si trovarono in competizione per l'acquisto di una squadra di football, ma qualcuno giocò sporco... Jon Bon Jovi in questo periodo è ...

