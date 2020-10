Jessica Alves cambia ancora Un nuovo look che sorprende tutti E c’è lo zampino di uno famoso

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Rodrigosi è ricongiunto con la sua vera essenza, che porta il nome di. La famosa figura televisiva, spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso, recentemente si è fatta ‘coccolare’ dall’ormai celeberrimo Federico Fashion Style. Quest’ultimo con le sue abilità di esperto hair stylist ha regalato soddisfazione all’ex Ken umano, che adesso può scuotere con vanità la sua folta chioma color platino di fronte ad uno degli specchi delsalone di bellezza. “Mi sono evoluta come persona e come essere umano. Sono nata donna transgender. Nel corso degli anni ho cercato di conoscermi meglio dentro e sono sempre stata combattuta, perché ho sempre sentivo di essere una donna. Ho capito che prima di tutto è ...

Dayane che dice che anche le Kardashian si sono tolte le costole come Jessica Alves #GFVIP

